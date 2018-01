Von Michael Denzin

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem deutlichen Plus hat sich der DAX am Freitag ins Wochenende verabschiedet. Starke Konjunkturaussichten hievten den Leitindex über die wichtige 13.400er-Marke auf ein neues Jahreshoch. Überraschend starke Quartalszahlen von BASF vom Vorabend führten dabei den Anlegern deutlich vor Augen, dass sich der Konjunkturboom auch in kräftigen Gewinnsteigerungen niederschlägt. Der DAX verbesserte sich um 1,2 Prozent auf 13.434 Punkte.

Gleichzeitig wird auch der starke Euro immer weniger als Belastungsfaktor für den DAX gesehen, da er inflationsdämpfend gegenüber dem steigenden Ölpreis wirkt. Dafür hatten Aussagen diverser EZB-Mitglieder wie Vizechef Constancio vom Mittwoch gesorgt. Mit 1,2236 Dollar notierte er weiter auf erhöhtem Niveau. Angesichts der Konjunktur-Rally finden sich aber immer mehr Marktteilnehmer damit ab, dass ein Euro um 1,25 Dollar einfach angemessen wäre, hieß es.

BASF mit starken Zahlen - Ceconomy unter Druck

Nach den überraschend guten Zahlen von BASF haben viele Analysten ihre Kursziele nach oben genommen. Laut Independent Research hat das vorläufige Ergebnis für das Geschäftsjahr 2017 die Erwartungen klar übertroffen. Zudem führe die US-Steuerreform zu einem positiven Bewertungseffekt von etwa 400 Millionen Euro. Die BASF-Aktie erhöhte sich um 1,6 Prozent und erreichte im Verlauf ein neues Allzeithoch. Dies zog auch andere Chemiewerten nach oben: Für Lanxess im MDAX ging es um 1,0 Prozent nach oben, für Covestro um 1,7 Prozent. Bei letzterer nehmen die Spekulationen auf eine DAX-Aufnahme anstelle von Prosieben zu.

Die Adidas-Aktie gewann 6,9 Prozent. Die Analysten von Macquarie hatten das Kursziel zwar nur leicht erhöht, dieses liegt jedoch rund 30 Prozent über dem aktuellen Kurs. Zudem machten Händler charttechnische Gründe für den deutlichen Anstieg aus. Die Commerzbank-Aktie stieg um 1,7 Prozent auf 13,35 Euro dank Morgan Stanley, die das Kursziel auf 16 Euro hochgesetzt haben. Deutsche Bank kletterten dagegen nur um 1,0 Prozent.

Thyssenkrupp mit HV im Fokus

Thyssenkrupp legten um 4,4 Prozent zu. Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger hat auf der Hauptversammlung seinen Kurs verteidigt. Er kündigte er jedoch auch an, die Strategie im Mai überprüfen und die finanziellen Zielsetzungen anpassen zu wollen. Auch eine Trennung von weiteren Geschäftsteilen ist offenbar nicht tabu: Hiesinger bezeichnete den Rohstoffhandel als Bereich, der für das Funktionieren des Konzerns verzichtbar ist.

Abgestraft wurden Ceconomy mit einem Minus von 12,7 Prozent nach enttäuschenden Zahlen zum Weihnachtsquartal. Das EBIT soll im Bereich von 260 Millionen Euro ausfallen, was klar unter der Markterwartung lag. Doch die Jahresprognose bestätigte Ceconomy.

Bei Software AG ging es um 1,7 Prozent nach oben, da sich die US-Steuerreform schon ab diesem Jahr deutlich positiv auf den Gewinn je Aktie auswirkt. Das Ergebnis je Aktie soll dadurch um 5 bis 10 Prozent steigen. Die USA sind mit mehr als 30 Prozent Umsatzanteil ihr größter Einzelmarkt. Morphosys fielen um 4,8 Prozent nach einer Abstufung durch HSBC auf "Reduce".

Einen Kurseinbruch von bis zu 17 Prozent mussten Süss Microtec nach einer vermeintlichen Gewinnwarnung erdulden. Allerdings handelte es sich nur um verschobene Buchungstermine, hieß es im Handel. Die Aktien erholten sich deutlich und schlossen nur noch 3,0 Prozent niedriger.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 102,9 (Vortag: 92,2) Millionen Aktien im Wert von rund 4,74 (Vortag: 3,58) Milliarden Euro. Es gab 25 Kursgewinner, 4 -verlierer und 1 unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.434,45 +1,15% +4,00% DAX-Future 13.419,50 +1,21% +4,41% XDAX 13.426,09 +1,05% +4,39% MDAX 27.455,24 +0,91% +4,79% TecDAX 2.703,04 +0,72% +6,88% SDAX 12.516,47 +0,92% +5,30% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,66 17 ===

maerkte.de@dowjones.com

January 19, 2018

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.