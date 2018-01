Fünf Forscher und Wissenschaftler aus Malaysia, Jordanien, Tunesien, den USA und dem Vereinigten Königreich sind die Gewinner des King Faisal Prize (King-Faisal-Preis) 2018. Mit der 40. Vergabe dieses renommierten Preises wurden ihre herausragenden Beiträge für die Menschheit ausgezeichnet. Mit dem Preis werden außergewöhnliche Leistungen in fünf Kategorien geehrt: Dienst für den Islam, Islamische Studien, Arabische Sprache und Literatur, Medizin, Naturwissenschaft.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180119005567/de/

His Royal Highness Prince Khalid Al-Faisal, Chairman of King Faisal Prize Board, Abdulaziz (Photo: AETOSWire)

Professor Irwandi Jaswir, Stellvertretender Dekan des Internationalen Instituts für Halal-Forschung und -Lehre (International Institute for Halal Research and Training, INHART) und Sekretär des Professorenrats an der Internationalen Islamischen Universität Malaysia (International Islamic University Malaysia, IIUM) ist für seine Beiträge zur Entwicklung von "Halal-Wissenschaft" und Halal-Lebensmitteln und -Konsumgütern zum Gewinner in der Kategorie Dienst für den Islam benannt worden.

Bashar Awad, Professor für Hadith an der Internationalen Islamischen Universität Jordanien, wurde in Anerkennung seiner Arbeit im Zusammenhang mit dem Thema "Kritische Ausgaben islamischer historischer und biografischer Texte" als Gewinner des diesjährigen King Faisal Prize für Islamische Studien benannt.

Der King Faisal Prize für Arabische Sprache und Literatur wurde Professor Chokri Mabkhout von der Manoubah-Universität Tunis für seine "Studien zum Autobiografischen in der Arabischen Literatur" verliehen.

Professor James P. Allison, der in den USA den Vivian L. Smith Distinguished Chair der Abteilung Immunologie innehat, wurde für seine bedeutenden Entdeckungen auf dem Gebiet der Immuntherapie bei Krebs als Gewinner des King Faisal Prize 2018 für Medizin benannt.

Professor Sir John M. Ball, Sedleian Professor für Naturphilosophie an der Universität Oxford, erhält für seine herausragenden Beiträge im Bereich der Mathematik den King Faisal Prize für Naturwissenschaft. Prof. Ball wurde für seine Arbeiten zu nichtlinearen partiellen Differentialgleichungen, zur Variationsrechnung und zu dynamischen Systemen ausgezeichnet.

Über den King Faisal Prize

Der King Faisal Prize wurde 1977 von der König-Faisal-Stiftung (King Faisal Foundation, KFF) begründet, einer 1976G/1396H von den Söhnen und Töchtern des verstorbenen König Faisal bin Abdulaziz zu Ehren ihres Vaters gegründeten philantropischen Organisation. Der Preis wurde 1979G/1399H erstmals in drei Kategorien vergeben: Dienst für den Islam, Islamische Studien sowie Arabische Sprache und Literatur. Im Jahr 1981G/1401H, kamen Preise für Medizin und Naturwissenschaft hinzu. Der Medizinpreis wurde im folgenden Jahr 1982G/1402H verliehen, während der Naturwissenschaftspreis ab 1984G/1404H verliehen wurde.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180119005567/de/

Contacts:

für die King Faisal Foundation

Nora Sankour, +971568797444

nora@hadathgroup.com