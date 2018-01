DAX-Anleger zeigen sich euphorisch, thyssenkrupp heizt Stimmung an

Zum Ende der Handelswoche zeigte sich der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) in einer sehr guten Verfassung. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer kletterte am heutigen Freitag über die Marke von 13.400 Punkten und näherte sich dem Allzeithoch bei 13.525 Zählern weiter an.

Das war heute los. Endlich konnte man auch am deutschen Aktienmarkt so etwas wie Euphorie vernehmen, nachdem Anleger hierzulande zuletzt etwas neidisch auf die Rekordjagd an der Wall Street geschaut hatten. Allerdings haben wir in den vergangenen Wochen bereits das ein oder andere Strohfeuer gesehen. Daher gilt es abzuwarten, ob sich die Kursrallye dieses Mal als nachhaltig erweist.

Das waren die Tops & Flops. Die gute Marktstimmung nutze vor allem adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0). Die Aktie des größten europäischen Sportartikelherstellers kletterte zeitweise um 6 Prozent in die Höhe. Zu den Gründen gehörte ein positiver Analystenkommentar. Außerdem hellte sich das charttechnische Bild etwas auf. Die thyssenkrupp-Aktie (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001) profitierte wiederum von einem positiv aufgenommenen Verlauf der Hauptversammlung des Industrie- und Stahlkonzerns. Weniger gut lief der heutige Tag dagegen für die Linde-Aktie (WKN: A2E4L7 / ISIN: DE000A2E4L75). Nach den jüngsten Kurssteigerungen dürfte das zwischenzeitliche Minus von 1,5 Prozent jedoch nicht allzu schmerzhaft gewesen sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...