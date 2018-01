München (ots) -



Die e&Co. AG ist eine unternehmerisch geprägte Management-Beratung und Investmentgesellschaft mit Fokus auf die Automobil- und Mobilitätsindustrie. Das Tech-Start-up Butleroy ist bereits das vierte Investment der e&Co. AG in spannende Technologie-Player und innovative Geschäftsmodelle. Über die eigene Beteiligungsgesellschaft verfolgt e&Co. eine langfristige Investitionsstrategie, um schrittweise ein diversifiziertes Venture-Portfolio aufzubauen und weitreichende Synergien aus der Skalierung des eigenen exklusiven Netzwerks zu generieren. Das österreichische Start-up Butleroy GmbH wurde Anfang 2017 gegründet und befindet sich in der Seed-Phase. e&Co. war Teil der jüngsten sechsstelligen Investment-Runde, die über den Venture Fonds des European Super Angels Club syndiziert wurde.



Butleroy ist ein digitaler Butler, der für seine User Termine arrangiert und das Leben vereinfacht: Die Gründer haben eine neue Technologie entwickelt, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz und Machine Learning die Welt der digitalen Assistenten revolutionieren möchte.



