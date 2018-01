Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-01-19 / 18:04 *ehotel unter den Top-Platzierten des * *Deutschen Exzellenz-Preises 2018 * *Das Hotelbuchungsportal ehotel kann eine weitere Auszeichnung verbuchen: Das Berliner Unternehmen wurde gestern Abend in Frankfurt am Main unter die Top 3 des Deutschen Exzellenz-Preises 2018 gewählt.* Berlin/Frankfurt am Main, 19.01.2018. ehotel konnte die Jury als Top-Platzierter in der Kategorie "Digitalisierung - Services" überzeugen. Der Preis wurde vom Deutschen Institut für Service-Qualität und dem DUB UNTERNEHMER-Magazin erstmalig verliehen und zeichnet herausragende Leistungen der deutschen Wirtschaft aus. Mit der Auszeichnung würdigt die Jury - bestehend aus Vertretern der Wirtschaft, Medien und Wissenschaft - die central billing Lösung von ehotel. Diese ermöglicht es den Kunden unter anderem, alle Prozesse von der Buchung über die Bezahlung bis hin zur abschließenden Rechnungsstellung individuell in einem Tool zusammenzufassen und mit firmenspezifischen Zusatzdaten zu erweitern. Fritz Zerweck, Vorstand von ehotel, nahm die Auszeichnung am Donnerstagabend persönlich entgegen: "In der heutigen Zeit, in der immer mehr Geschäftsreisen getätigt werden, erleichtert unsere central billing Lösung den Abrechnungsprozess der getätigten Unterkunftsbuchungen und führt damit zu einer enormen Zeitersparnis für unsere Kunden. Wir freuen uns sehr, dass dieser Service nun mit dem Deutschen Exzellenz-Preis ausgezeichnet wurde." Das Portal ehotel, das knapp 7 Millionen Hotelangebote aus 600 unterschiedlichen Quellen bündelt, wurde bereits mehrfach ausgezeichnet - zuletzt von der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien im November 2017 und mit dem internationalen Preis "Global Excellence Awards - Hotel Booking Site of the Year 2017". Der Deutsche Exzellenz-Preis ist die 19. Auszeichnung für das Berliner Unternehmen. *Über ehotel* ehotel bietet sowohl für Geschäfts- als auch Privatkunden mit 7 Millionen das größte Angebot an Unterkünften zu besten Verfügbarkeiten aller Budgetstufen weltweit durch META-SEARCH-Technologie. Im Geschäftsreisebereich bietet das Berliner Unternehmen ein Rundum-Sorglos-Paket an Dienstleistungen an, das bereits wiederholt u.a. von der Stiftung Warentest und dem Deutschen Institut für Service Qualität ausgezeichnet wurde. Mit eigens entwickelten Zahlungs- und Abrechnungslösungen wie central billing sowie Reporting Instrumenten komplettiert ehotel die vollumfängliche Kundenbetreuung von der Suche nach der passenden Unterkunft bis zur Abrechnung. www.ehotel.de [1]. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Beil² - Die PR-Strategen GmbH Schlagwort(e): Reisen 2018-01-19 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 647021 2018-01-19 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=64c5f5df3052ab658cf6e1375faf5489&application_id=647021&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2018 12:04 ET (17:04 GMT)