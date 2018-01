BERLIN (Dow Jones)--Ein von der Bundesregierung eingesetzter Gutachter spricht sich im Kampf für saubere Luft für die Nachrüstung von Dieselautos mit Harnstoffkatalysatoren aus. Der Gutachter, der Münchner Maschinenbauprofessor Georg Wachtmeister, bestätigte dies dieser Nachrichtenagentur auf Nachfrage. "Ja, ich empfehle das", sagte er.

Der Spiegel zitiert in seiner aktuellen Ausgabe aus dem Gutachten Wachtmeisters. Die Nachrüstung mit sogenannten SCR-Katalysatoren, die mittels Harnstoff die giftigen Stickoxide neutralisieren, sei eine "sehr effiziente Maßnahme zur Emissionsreduzierung". Der Fachmann beziffert die Kosten für den Einbau auf 1.300 Euro pro Wagen.

Wachtmeister arbeitet in einer vom Bundesverkehrsministerium eingesetzten Expertengruppe, die Wege für eine geringe Stickoxidbelastung in den Innenstädten finden soll. Das Ministerium wollte die Empfehlung Wachtmeisters nicht kommentieren. "Die Arbeiten der Gutachter sind noch nicht abgeschlossen", erklärte ein Sprecher.

Die Bundesregierung hatte mit den Herstellern vereinbart, durch Softwareupdates an Millionen Dieselautos mit den Schadstoffklassen Euro 5 und Euro 6 das Problem anzugehen. Besonders bei den Euro-5-Modellen haben Fachleute aber Zweifel, ob die Updates an der Motorensteuerung tatsächlich funktionieren.

Die Autokonzerne fürchten die teure Nachrüstung, die sie Milliarden kosten würde. Außerdem wollen sie, wie es VW-Chef Matthias Müller ausdrückte, die eigenen Ingenieure nicht für die Korrektur der Fehler aus der Vergangenheit einsetzen. In vielen deutschen Städten ist die Luft seit Jahren zu schlecht. Nach Klagen von Umweltschützern machen die Gerichte und die EU-Kommission Politik und Industrie mächtig Druck. Ein Dieselbann droht. Am 22. Februar wird das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandeln, ob Städte durch das Aufstellen entsprechender Fahrverbotsschilder für Diesel den Schutz der Gesundheit durchsetzen müssen.

January 19, 2018

