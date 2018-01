Regensburg (ots) - Leider ist es nicht selbstverständlich, dass ein jüdischer Mottowagen im Karneval fährt. Denn noch immer ist Polizeischutz für jüdische Gemeinden eher Normalität als Ausnahme - überall in Deutschland. Sich mitten ins Karnevalsgetümmel zu werfen, ist also ein mutiger Schritt. Aber auch eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Normalität, zu der es gehört, mit anderen gemeinsam zu feiern und zu lachen.



