Die Messewirtschaft boomt. Doch längst nicht alle Standorte können von den Rekordumsätzen profitieren. Zwischen den Messestädten ist ein Konkurrenzkampf um Aussteller und Besucher entbrannt.

Wenn Werner Dornscheidt am Samstag in Düsseldorf die "Boot" eröffnet, hat er eigentlich allen Grund zur Freude: Der Chef der Düsseldorfer Messe kann einen Aussteller-Rekord verkünden, 1900 Unternehmen aus fast 70 Ländern stellen auf der "Boot" maritime Neuheiten vor. Die Messe hat sich längst zum wichtigsten Branchentreff für Yachten und Sportboote entwickelt. Dornscheidt sieht dennoch keinen Anlass zu ungebrochener Euphorie: "Wenn die ein oder andere Veranstaltung nicht mehr stattfindet, kann ich mich nicht darüber freuen", sagt er - und meint die Konkurrenz-Veranstaltung "Hanseboot" in Hamburg.

Sie dient Dornscheidt als mahnendes Beispiel: Im vergangenen Oktober wurde die Messe eingestellt - nach jahrelangem Rückgang der Aussteller- und Besucherzahlen. Zwischen 2008 und 2016 habe die Hanseboot ein Drittel ihrer Besucher verloren, sagt Bernd Aufderheide, Chef der Hamburger Messe.

Auch die Zahl der Aussteller sei in einem ähnlichen Umfang gesunken. "Es war absehbar, dass die Kosten die Umsätze übersteigen würden. Es fehlte die wirtschaftliche Perspektive", begründet Aufderheide das Aus für die "Hanseboot". Die Werften hätten sich nach der Wirtschaftskrise bei knapperen Budgets für einen Branchentreff entscheiden müssen - und räumt er ein: "Für viele hatte dabei der Auftritt auf der Leitmesse Priorität."

Das Beispiel zeigt: Zwar läuft in wirtschaftlich guten Zeiten auch das Messegeschäft rund. Doch längst nicht alle Standorte können im gleichen Maß davon ...

