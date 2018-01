Regensburg (ots) - Über die Pflicht zur Biotonne kann man streiten: Im städtischen Bereich wird sie ihren Zweck erfüllen, auf dem flachen Land mit zigtausenden Komposthaufen darf man ihre Ökoeffizienz jedoch bezweifeln. Der Bund Naturschutz rät übrigens, Bioabfälle in Papier gewickelt zu entsorgen. Das Umweltinstitut bifa rät ab: "Es sollten nur Produkte in den Bioabfall gelangen, die für diese Anwendung gezielt entwickelt wurden." Es bleibt ein Kreuz. Und manchmal muss man eben, wie Altötting, seinen eigenen Weg finden.



OTS: Mittelbayerische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62544 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62544.rss2



Pressekontakt: Mittelbayerische Zeitung Redaktion Telefon: +49 941 / 207 6023 nachrichten@mittelbayerische.de