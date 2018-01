Mannheimer Morgen über Privatpersonen, die Dinge vermieten Überschrift: Teilen als Geschäftsidee Teilen ist eine gute Sache. Das gilt für die eigene Wohnung, die sonst wochenlang leer stünde, während man auf Reisen ist. Es gilt für die Bohrmaschine, die nicht jeder selbst kaufen muss, um zwei Mal im Jahr ein Regal aufzuhängen. Und es gilt für das Auto, das die meiste Zeit ungenutzt auf dem Parkplatz steht. âEURzSharing economy' heißt dieses Prinzip, âEURzWirtschaft des Teilens'. In dem Begriff steckt jedoch schon der Haken: Bei vielen der Angebote geht es längst nicht mehr darum, Ressourcen zu schonen. Im Vordergrund steht das Geld. Freundschaftsdienste werden kommerzialisiert. Beispiel Airbnb. Die Plattform, über die Privatleute ihre Wohnung vermieten können, steht massiv in der Kritik, weil viele Wohnungsbesitzer ihre Immobilie lieber kurzzeitig an Touristen vergeben als an langfristige Mieter. Weil es schlicht rentabler ist. So trägt eine eigentlich gute Idee dazu bei, den Wohnungsmangel gerade in Städten zu verschärfen. Außerdem gehen Hoteliers - zu Recht - auf die Barrikaden, weil ihnen vermeintliche Privatleute, die weniger Abgaben zahlen und Auflagen erfüllen müssen, das Geschäft vermiesen. So unterschiedlich die Dinge sind, die im Internet zum âEURzTeilen' angeboten werden, die Muster ähneln sich. Auch beim privaten Carsharing, bei dem der eigene Wagen vermietet wird. Prompt taucht im Internet die Frage auf, ob es sich lohnt, ein Auto nur für diesen Zweck zu kaufen - und ab wann sich das rentiert. Wieder steht das Geld im Vordergrund. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

