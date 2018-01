FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 15. bis 19.01.2018

MONTAG

Warburg Research hebt Puma SE auf 'Buy' - Ziel 375 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Puma SE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 375 Euro belassen. Der angekündigte Teilausstieg des Mutterkonzerns Kering dürfte eine gute Einstiegschance bieten, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einer Durchführung bis kurz nach der Kering-Hauptversammlung Ende April.

Oddo BHF senkt Hypoport auf 'Neutral' - Ziel 139 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Hypoport nach der starken Kursentwicklung seit der Kaufempfehlung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 139 Euro belassen. Auf dem aktuellen Kursniveau sei ein Kaufvotum nicht länger angemessen, schrieb Analyst Martin Decot in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz eines schwierigeren Marktumfeldes dürfte der Finanzdienstleister weiter wachsen. Ein schwaches Geschäft mit institutionellen Kunden könnte allerdings die Gewinnprognosen für 2017 gefährden.

JPMorgan senkt TLG Immobilien auf 'Neutral' - Ziel hoch

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat TLG Immobilien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 22,50 auf 23,00 Euro angehoben. Analyst Tim Leckie begründete in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie das neue Votum mit dem im Vergleich zu anderen Immobilienwerten geringeren Aufwärtspotenzial. Das neue Kursziel resultiere aus seinem nach vorn verschobenen Bewertungszeitraum. Insgesamt favorisiert der Experte im Jahr 2018 die Aktien von kontinentaleuropäischen vor britischen Immobilienkonzernen. Ihre Bewertungen seien attraktiver und die Wirtschaftsdynamik sei besser. Zudem werde die Europäische Zentralbank die Zinsen wohl nicht vor Mitte 2019 anheben.

DIENSTAG

DZ Bank senkt Südzucker auf 'Halten' - Fairer Wert 16,50 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Südzucker von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 20,00 auf 16,50 Euro gesenkt. Wegen der zu erwartenden höheren Volatilität des Zuckerpreises und den damit verbundenen höheren Risiken habe er bei der Aktienbewertung die Risikokomponente erhöht, schrieb Analyst Heinz Müller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 gehe er aber von einem Ergebnisanstieg im Segment Zucker aus.

Merrill Lynch startet Innogy mit 'Underperform' - Ziel 32,30 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Bewertung der Innogy-Aktien mit "Underperform" und einem Kursziel von 32,30 Euro wieder aufgenommen. Nach der jüngsten Gewinnwarnung des Ökostromerzeugers werde der Wiederaufbau des Anlegervertrauens einige Zeit dauern, schrieb Analyst Peter Bisztyga in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Darüber hinaus begründet der Experte seine negative Einschätzung mit dem mauen Gewinnwachstum, Dividendenstagnation bis 2020, schwacher Berechenbarkeit der Erträge sowie der hohen Bewertung im Vergleich zu Anleihen.

Jefferies senkt Ziel für Bayer auf 125 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer von 135 auf 125 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Jeffrey Holford erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie für Bayer seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2017 und reduzierte sie für 2018. Die Aktie sei im Pharmasektor einer seiner "Top Picks" für 2018. Der Monsanto-Deal dürfte in der ersten Jahreshälfte zu einem bedeutenden Treiber werden. Die Analysen zu Bayer würden aber deutlich verzerrt, sobald die Monsanto-Übernahme abgeschlossen ist.

MITTWOCH

Credit Suisse hebt Munich Re auf 'Neutral' und Ziel auf 185 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Munich Re von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 174 auf 185 Euro angehoben. Der Rückversicherer dürfte von steigenden Preisen im Segment Sach- und Unfallversicherungen profitieren, schrieb Analyst Paris Hadjiantonis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sollte die Umstrukturierung der Erstversicherungstochter Ergo Früchte tragen.

Credit Suisse hebt Hannover Rück auf 'Outperform' - Ziel 120 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Hannover Rück von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 102 auf 120 Euro angehoben. Der Rückversicherer dürfte von möglichen Preissteigerungen im Segment Sach- und Unfallversicherungen profitieren, schrieb Analyst Paris Hadjiantonis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sollte die Sparte Leben 2018 die Profitabilitätsschwelle erreichen./edh

UBS hebt Krones auf 'Neutral' und Ziel auf 115 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Krones von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 99 auf 115 Euro angehoben. Das Preisumfeld für den Hersteller von Getränkeabfüllanlagen könnte sich verbessern, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gründe seien die rekordhohe Nachfrage, Veränderungen im Management und Restrukturierungen bei Wettbewerbern. Anleger bräuchten aber Geduld.

DONNERSTAG

Goldman hebt Infineon auf 'Buy' - Ziel hoch auf 29 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Infineon von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 21,80 auf 29,00 Euro angehoben. Analyst Alexander Duval hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Chiphersteller an und liegt damit deutlich über den durchschnittlichen Marktprognosen. Infineon profitiere von den Chancen im stark wachsenden Halbleitergeschäft für die Autoindustrie. Angesichts des herausragenden Wachstums sollte Infineon im Vergleich mit anderen europäischen Technologiewerten mit einem Aufschlag bewertet werden. Der Experte sieht den Dax-Konzern zudem als einen strategischen Übernahmekandidaten.

RBC Capital senkt Eon auf 'Sector Perform' und Ziel auf 10 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat Eon von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 10,75 auf 10,00 Euro gesenkt. Analyst John Musk begründete das neue Kursziel mit seinen um 5 bis 10 Prozent reduzierten Ergebnisprognosen (EPS) für die kommenden Jahre. Auch die Konsensschätzungen für den Energiekonzern dürften sinken, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sein neues Anlagevotum rechtfertigte der Experte mit dem Hinweis, dass die Aktie mittlerweile angemessen bewertet sei.

RBC Capital hebt Innogy auf 'Sector Perform' - Ziel 34 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat Innogy von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft, das Kursziel aber von 37,50 auf 34,00 Euro gesenkt. Die RWE-Ökostromtochter habe mit einer Gewinnwarnung einen schlechten Jahresabschluss gehabt, schrieb Analyst John Musk in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch deshalb bleibe er bei seiner weniger positiven Einschätzung der Aktie. Nach dem Kurseinbruch in Reaktion auf die reduzierten Unternehmensziele sei das Papier aber mittlerweile angemessen bewertet, rechtfertigte der Experte sein neues Anlagevotum.

FREITAG

Morgan Stanley hebt Commerzbank auf 'Overweight' - Ziel 16 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Commerzbank von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 11,15 auf 16 Euro angehoben. Die Gründe für die optimistischere Haltung seien bessere Aussichten für die Einnahmen der Bank sowie Zuversicht beim Umbau des Geldhauses, schrieb Analystin Giulia Aurora Miotto in einer am Freitag vorliegenden Studie. Erhebungen von Morgan Stanley ergäben Marktanteilsgewinne der Commerzbank im Geschäft mit Privatkunden. Demnach könne die Bank in den kommenden vier Jahren rund 1,7 Millionen neue Kunden gewinnen.

SocGen senkt Innogy auf 'Sell' und Ziel auf 28,20 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Innogy von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 32,70 auf 28,20 Euro gesenkt. Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen könnten bis September 2018 auf 2,8 Prozent steigen, schrieb Analyst Lüder Schumacher in einer am Freitag vorliegenden Studie. In einem solchen Umfeld dürften sich die recht zinssensiblen Aktien der Versorger unterdurchschnittlich entwickeln. Zudem rechnet Schumacher im Falle eines solchen Renditeanstiegs mit einem Gewinnrückgang insbesondere in den vom Staat regulierten Geschäftsfeldern./la

HSBC senkt Morphosys auf 'Reduce' - Ziel hoch auf 64 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Morphosys von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 59 auf 64 Euro angehoben. Analystin Julie Mead begründete das neue Kursziel mit der gestiegenen Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Markteinführung und Vermarktung des in der Entwicklung befindlichen Antikörpers MOR208. Trotz der Zielerhöhung berge die Aktie des Biotech-Unternehmens aber immer noch ein Abwärtsrisiko von rund 25 Prozent, rechtfertigte sie ihr neues Anlagevotum in einer am Freitag vorliegenden Studie.



