Der Haushaltsstreit ist eskaliert, seit Mitternacht herrscht in den USA Stillstand der Bundesbehörden. Der Shutdown ist nicht nur frustrierend für alle Beteiligten - sondern auch kostspielig.

In der sehr liberalen US-Hauptstadt Washington nimmt man den drohenden Ausnahmezustand noch mit Humor. Einige Kneipen boten am Freitagabend Getränke-Specials zur nahenden Schließung der Bundesbehörden an. "Affordable Beer Act" hieß ein Cocktail in der "Capitol Bar", und "C'mon Chuck", in Anspielung auf den Widerstand des demokratischen Minderheitenführers im US-Senat, Chuck Schumer. Andere Lokale lockten mit Rabatten für Regierungsmitarbeiter. Der sogenannte "Shutdown", der seit Freitag um Mitternacht landesweit gilt, ist mancherorts noch ein Event zum Kichern und Prosten.

Dabei ist so ein Regierungsstillstand alles andere als lustig. Die staatliche Finanzierung für den Bundeshaushalt lief am Freitag um Mitternacht aus. Der öffentliche Dienst in den USA kommt damit automatisch in Teilen zum Erliegen. Viele Ämter und Behörden werden bis auf weiteres geschlossen bleiben, darunter auch bundeseigene Museen oder andere Freizeiteinrichtungen. Auch wenn die USA schon mehrere Shutdowns hinter sich haben, ist der aktuelle bemerkenswert: Sein Auftakt fällt auf den ersten Jahrestag der Donald-Trump-Präsidentschaft an diesem Wochenende. Ungewöhnlich ist auch, dass sich so ein Shutdown unter einem US-Präsidenten ereignet, dessen Partei beide Kammern des Kongresses dominiert.

Seit Monaten streiten Republikaner und Demokraten über die Ausgaben für das Haushaltsjahr 2018. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, einen vernünftigen Kompromiss zu blockieren. Schumer hatte sich am Freitagnachmittag erfolglos im Weißen Haus mit Trump getroffen, um über eine mögliche Last-Minute-Einigung zu verhandeln.In der Nacht zum Samstag stimmte dann der Senat formal über einen Notfall-Finanzierungsplan ab. Das Konzept bekam nicht die notwendige Mehrheit von 60 Stimmen: Auf republikanischer Seite gab es vier Nein-Stimmen, auf demokratischer 44.

Während des Shutdowns werden Bundesbedienstete in "systemrelevante" und "nicht systemrelevante" Gruppen eingeteilt. Letztere erhalten eine Art unbezahlten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...