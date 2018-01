Die Industriegruppe aus Wuppertal erzielte ein starkes 1. Halbjahr 2017/2018 per Ende September. Der Ordereingang verbesserte sich in diesem Zeitraum um über 10 % auf mehr als 276 Mio. Euro. Die Umsätze expandierten um fast 16 % auf gut 265 Mio. Euro. Beim EBIT erzielte Gesco ein strammes Plus von 92 % auf 20.4 Mio. Euro. Der Nettogewinn konnte sich auf 10.6 Mio. Euro mehr als verdoppeln. ...

