Facebook soll besser werden, sagt Zuckerberg. Die User sollen nicht nur ein gutes Gefühl haben, sondern mit vertrauenswürdigen Informationen versorgt werden. Damit reagiert Facebook auf die Debatte um Falschnachrichten.

In einer Umfrage unter Nutzern will das soziale Netzwerk Facebook herausfinden, welche Medien sie als vertrauenswürdig einstufen. Bei der Befragung solle es um das Vertrauen in die Medien und die Vertrautheit mit ihnen gehen, schrieb Facebook-Chef Mark Zuckerberg am Freitag (Ortszeit) in einem Blogeintrag. Die Daten sollen demnach beeinflussen, was andere User künftig angezeigt bekommen.

Die Plattform steht in der Kritik, weil über das Netzwerk im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 Falschnachrichten verbreitet wurden. Posts und Accounts aus Russland versuchten, auf die Abstimmung Einfluss zu nehmen - das hat das Unternehmen mittlerweile eingeräumt. Als Reaktion hatte Zuckerberg unter anderem versprochen, Facebook sicherer vor Missbrauch zu ...

