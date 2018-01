In 2017 stockten viele Anleger ihr Portfolio mit Goldinvestments auf. Auch in 2018 deuten die Trends daraufhin, dass Gold weiter ein positives Preismomentum für Anleger besitzen wird. Im vergangenen Jahr mehrten sich geopolitische Unsicherheiten, die Einkommen stiegen und Gold war gefragt. Auch in 2018 sollte der Goldpreis weiterhin gut unterstützt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...