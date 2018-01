Auch wenn die Kryptowährungen innerhalb der letzten Tage deutlich unter die Räder gekommen sind, ist der Hype um die digitalen Münzen noch nicht gebrochen. Zu groß scheint nach wie vor die blinde Gier nach schnellem Reichtum, zu kurzfristig die Sicht vieler Anleger.



Doch wenn du mich fragst, existiert eine Kryptowährung, die der spekulativen Umtriebigkeit bei den Kryptowährungen die Krone aufsetzt: Dogecoin. Schauen wir mal, was diese Münze in diesem Kontext so besonders macht.

Parodie von Bitcoin, Litecoin und dergleichen

Dogecoin wurde von zwei Programmierern namens Billy Markus und Jackson Palmer im Jahr 2013 ins Leben gerufen. Der einzige Sinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...