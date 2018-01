In der ehemaligen Hauptstadt entscheidet die SPD über die Zukunft des Landes. Auch international stößt das auf ein großes Echo. Ausländische Medien bezeichnen den Parteitag als "politisches Drama" - mit ungewissem Ende.

Bonn ist Trubel gewohnt, oder war es jedenfalls einmal. Allerdings ist das schon ein paar Jahre her - fast zwanzig Jahre um genau zu sein. Aber am kommenden Sonntag fühlen sich die Bewohner der ehemaligen Hauptstadt noch einmal an die alten Zeiten erinnert. Und zwar wenn 600 SPD-Delegierte über das Schicksal der Bundesrepublik entscheiden. Das ist ein Ereignis, dass über die Grenzen Deutschlands hinweg Aufmerksamkeit erregt. Geht es nach dem früheren SPD-Chef und geschäftsführendem Außenminister Sigmar Gabriel, ist es sogar der Ort, auf den die ganze Welt schaue, wie er dieser Woche der Bild-Zeitung sagte.

Im World Conference Center am Rhein, im ehemaligen Regierungsviertel, werden die Sozialdemokraten entscheiden, ob sich die SPD abermals auf Sondierungen mit der Union einlässt - also ob Deutschland eine Neuauflage der Großen Koalition erlebt. Und das mediale Interesse ist riesig: Die Partei rechnet mit bis zu 800 Medienvertretern aus Deutschland und dem Rest der Welt, teilte die Zentrale auf Handelsblatt-Anfrage mit. Journalisten aus fast allen europäischen Nachbarländern hätten sich akkreditiert, auch Reporter aus Japan, den USA und Israel hätten ihr Kommen angekündigt.

Die internationalen Medien berichten schon jetzt: "Die SPD ist zum Mittelpunkt geworden in einem angespannten politischen Drama über die Zukunft des Landes", schrieb etwa der britische Guardian. Die kroatische Tageszeitung Vecernji List schrieb, dass es nicht leicht sei die Große Koalition zu retten. Die Kollegen der niederländischen Zeitung ...

