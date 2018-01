Großbritanniens eingereichte Scheidung von der EU wird nicht gestoppt. Darauf pocht Premierministerin Theresa May. Sie setzt auf ein Freihandelsabkommen und eine Sicherheitspartnerschaft.

Die britische Premierministerin Theresa May hat einem Ausstieg aus dem Brexit eine klare Absage erteilt und damit ein Angebot von EU-Spitzenpolitikern abgelehnt. "Es kommt kein zweites Referendum über den EU-Austritt", sagte sie in einem Interview der "Bild"-Zeitung (Samstag). Das britische Volk habe in einer Abstimmung seine Entscheidung getroffen. "Ich finde es wichtig, dass Politiker dann auch liefern." Auf Deutsch fügte die Premierministerin hinzu: "Wir verlassen die EU, aber nicht Europa."

Ihr Land sei "auch künftig der europäischen Verteidigung und Sicherheit verpflichtet - ohne Wenn und Aber", sagte May. Dies werde sie im Februar bei der Münchner Sicherheitskonferenz ...

