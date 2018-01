Der Verteidiger des Hauptangeklagten im Fall der Schlüsseldienstmafia erklärt, warum das Strafrecht die Schlüsseldienstbranche nicht bessern kann - und wirft dem Staat vor, am Missstand mitverdienen zu wollen.

WirtschaftsWoche: Herr Würfele, Sie vertreten einen der beiden Hauptangeklagten der sogenannten Schlüsseldienstmafia. Die Bande soll in mehr als 1000 Fällen Kunden geprellt haben und für das Öffnen von zugefallenen Wohnungstüren bis zu 1500 Euro verlangt haben. Wie einmalig ist dieser Fall in seiner Größenordnung?Falk Würfele: Ihre Frage impliziert schon, dass die hier Angeklagten eine Bande sind. Dies muss ich klar zurückweisen. Auf den zweiten Teil Ihrer Frage möchte ich sagen: Es gibt in der Branche sehr viele Schlüsseldienstmonteure, die hohe Preise nehmen. Sie müssen nur in die Gelben Seiten schauen und werden dort viele Unternehmen finden, die auch heute noch massiv für sich werben. Insofern handelt es sich bei den Vorwürfen sicher nicht um einen Einzelfall. Die Staatsanwaltschaft hat sich diese zwei Angeklagten ausgesucht und versucht hier ein Exempel zu statuieren. Ob das die Richtigen sind, ist allerdings zweifelhaft. Erst im Dezember wurde ein Fall bekannt, in dem ein Student 1800 Euro für das Öffnen der Wohnungstür gezahlt hat. Da saß mein Mandant aber bereits 16 Monate in U-Haft. Ich denke, das Strafrecht ist nicht geeignet die Schlüsseldienstbranche zu verbessern. Meines Erachtens muss hier ähnlich wie in anderen Handwerksberufen eine richtige Ausbildung geschaffen werden mit einer staatlich anerkannten Prüfung und einem Verband, der zum Beispiel an die IHK angegliedert wird. Es ist vom Staat scheinheilig, diesen Bereich nicht zu regeln und dann in Einzelfällen mit dem Strafrecht korrigieren zu wollen.

Wird sich der Hauptangeklagte, den Sie vertreten, denn schuldig bekennen?Eine Einlassung zur Sache ist nicht geplant.

Der Zorn der geprellten Kunden ist verständlicherweise groß. Selbst die Polizei soll ja unter den Opfern ...

