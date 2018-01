BERLIN (dpa-AFX) - Regierungsvertreter aus 69 Staaten haben sich am Rande der Agrarmesse Grüne Woche zu einer besseren weltweiten Tierhaltung bekannt, die auch stärker zum Klimaschutz beitragen soll. Für die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung müsse die Produktion weiter ausgebaut werden, sagte Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) am Samstag nach einer Konferenz mit internationalen Amtskollegen in Berlin. In der globalisierten Welt dürften das Tierwohl und Folgen für Umwelt und Klima aber nicht vernachlässigt werden. In der Abschlusserklärung des Treffens werden als Instrumente unter anderem eine verstärkte Forschung und der Erhalt von Weideflächen genannt./sam/DP/zb

