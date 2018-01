Liebe Leser,

in den ersten 9 Monaten musste IBM wieder einen Umsatzrückgang um 2,7% auf 56,6 Mrd $ hinnehmen. Der Gewinn sank um 7,7% auf 6,8 Mrd $. Damit verzeichnete IBM seit 22 Quartalen sinkende Umsätze. Dem einstigen Marktführer von Hardware und Software im Geschäftskundenbereich fällt die Anpassung an die Realität des 21. Jahrhunderts immer noch schwer. IBM hat sich zu lange auf Serverlösungen spezialisiert. Viele Kunden haben keinen Bedarf mehr, da zahlreiche Prozesse einfach in ... (Volker Gelfarth)

