Die Aktie des IT-Dienstleisters Realtech, die im Vorstandswoche Realgeld-Trading- Depot enthalten ist, könnte vor einem heißen Turnaround stehen. Das Unternehmen wird an der Börse lediglich mit 9 Mio. Euro kapitalisiert. Kann Firmenchef Daniele Di Croce für das Jahr 2018 überzeugen, hat die Aktie ein Potenzial von 50 %. In den vergangenen Jahren war die Firma in der Restrukturierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...