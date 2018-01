Der Brexit rückt näher. Bald müssen sich Unternehmen entscheiden, wie sie mit dem Abschied Großbritanniens aus der EU umgehen. Der britische Wirtschaftsverband CBI fordert nun Fortschritte in den Brüsseler Verhandlungen.

Der britische Unternehmerverband CBI appelliert an die Londoner Regierung, in den Brexit-Verhandlungen Fortschritte zu erzielen. "Die Zeit läuft ab und die Unternehmen brauchen dringend Entscheidungen", erklärte die Vorsitzende des Verbands, Carolyn Fairbairn, bei einer Rede an der Universität von Warwick laut vorab veröffentlichten Auszügen.

Die Regierung müsse sich klar darüber werden, was sie in den Verhandlungen wolle. Aber in den kommenden 70 Tagen müssten die Bedingungen der Übergangsphase - in welcher der Status Quo weiter gelten solle - festgelegt werden, fordert sie. In den Brexit-Verhandlungen müssten Fakten die Richtung vorgeben, nicht Ideologie. Beide Seiten müssten ihre "roten Linien" überdenken, denn schließlich hätten sowohl die EU-Länder als auch Großbritannien viel zu verlieren.

Noch immer ist nicht klar, zu welchen Bedingungen der bevorstehende EU-Austritt vonstattengehen wird. Vergangenes Jahr liefen die Verhandlungen in Brüssel eher schleppend. Nun zeichnet sich ab, dass sich die beiden Seiten auf eine Übergangsphase einigen. Doch die Uhr tickt: Der CBI hatte Ende vergangenen Jahres seine Mitglieder befragt, welche Konsequenzen sie aus dem bevorstehenden EU-Austritt und der damit verbundenen Unsicherheit ziehen. Dabei hatten fast zwei Drittel der Unternehmen angegeben, sie würden Notfallpläne ausarbeiten ...

