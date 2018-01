Die US-Regierung hat kein Geld mehr! Am Freitag konnte sich der Kongress nicht darauf einigen die Haushaltsmittel zu erhöhen. Das bedeutet, dass ohne frisches Geld für den Staat geschätzt etwa 800.000 Staatsdiener in den Zwangsurlaub geschickt werden müssen. "Shutdown" heißt so viel wie Stilllegung, Abschaltung oder Schließung. Alle Behörden, Ämter ...

