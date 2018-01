Die Deutsche Telekom blickt optimistisch auf das laufende Jahr und stellt ihren Aktionären Dividenden von rund zehn Prozent in Aussicht.

Die Deutsche Telekom ist "zuversichtlich", im laufenden Jahr einen Zuwachs des Free Cash-flow und damit auch der Dividende um rund zehn Prozent zu erreichen. Finanzvorstand Thomas Dannenfeldt stellte darüber hinaus im Interview der "Börsen-Zeitung" nach 2018 weiter steigende Dividenden in Aussicht. "Im Hinblick auf unsere Mittelfristplanung, die 2018 noch mit umfasst, bin ich ebenfalls sehr zuversichtlich, dass wir unser Versprechen einhalten können, also insbesondere was die durchschnittliche jährliche Steigerung des Free Cash-flow um rund zehn Prozent und die daran gekoppelte Dividendenpolitik ...

