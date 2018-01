PC und Smartphones zum Trotz - die deutschen Schreibgerätehersteller machen mit Bleistiften, Kulis und Markern bessere Geschäfte denn je. Der Schwan-Stabilo-Chef ist überzeugt: Der totgesagte Stift hat eine Zukunft.

Der Schreibgeräte- und Kosmetik-Hersteller Schwan-Stabilo rechnet trotz Digitalisierung auch längerfristig mit einer stabilen Nachfrage nach Schreib- und Malstiften. Vielleicht reiche der künftige weltweite Schreibgeräte-Absatz irgendwann nicht mehr ganz an das heutige Niveau heran. Und natürlich unterliege auch die Schreibgerätebranche wie andere Branchen Zyklen und Trends. "Trotzdem glauben wir an eine Zukunft der Stifte", sagte der geschäftsführende Gesellschafter, Sebastian Schwanhäußer, in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Bestärkt sieht sich der Mitgeschäftsführer des Familienunternehmens auch von den jüngsten Kreativ-Trends und der wiedererstarkten Freude am Selbermachen - sozusagen als Gegentrend zur Digitalisierung. Als Beispiel nennt er den inzwischen wieder etwas abgeflauten Ausmaltrend oder das "Handlettering", der Lust an kreativer Buchstaben- und Textgestaltung, der zuletzt ...

