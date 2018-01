Auch wenn Spotify ein bisschen die Spannung rausgenommen hat, gibt es immer noch eine Reihe von Unternehmen, die dieses Jahr voraussichtlich an die Börse gehen werden - oder es zumindest planen.



Aber Obacht: Snap (WKN:A2DLMS) war der größte Börsengang im vergangenen Jahr und brachte 3,4 Milliarden Dollar ein, aber die Performance danach war katastrophal. Ähnlich stolperte auch der Service Blue Apron (WKN:A2DS2W) nach dem Börsengang rum und konnte die Vorschusslorbeeren nicht erfüllen.



Nachfolgend mal eine Liste von sieben Unternehmen in alphabetischer Ordnung. Von denen erwarten viele, dass sie in diesem Jahr an die Börse gehen. Einige, wie z.B. Uber und Palantir ...

