Zürich (awp/sda) - Am Paul Scherrer Institut in Würenlingen AG herrscht ein Konflikt in einer Forschungsgruppe. Wegen Vorwürfen betreffend falscher Verwendung von Forschungsgeldern und wissenschaftlichen Fehlverhaltens haben das Institut und der ETH-Rat Untersuchungen eingeleitet. Der ETH-Rat führt ein Aufsichtsverfahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...