Das Silicon Valley hat die Menschen zu Smartphone-Süchtigen gemacht. Nun ziehen einige Entwickler in den Befreiungskampf und attackieren damit das Geschäft der Techgiganten.

Benjamin Grosser hat ein Werkzeug gebaut, um die Mechanismen der Aufmerksamkeitsökonomie auszuhebeln. Jene Mechanismen also, die die Technologiekonzerne perfektioniert haben, um die Menschen als Kunden so lange wie möglich an Bildschirme und Smartphones zu fesseln, sie auf ihren Internetseiten zu halten - und das große Geld zu machen.

Grossers Computerprogramm lässt sich wie ein Filter über Facebook legen. Wer es installiert, sieht nicht mehr, wie viele Likes oder Shares ein Kommentar erhalten hat. Nicht, wie viele Nachrichten eingegangen sind, seit er zuletzt eingeloggt war. Und auch nicht, wie alt ein Post ist. Grosser nennt sein Werkzeug Demetricator. "Es ist nicht wichtig, ob mein Freund vor 29 Sekunden eine Banane gegessen hat oder vor 48 Sekunden. Aber Facebook macht mich glauben, dass das wichtig wäre, um mich an sich zu binden."

Mit seinem Demetricator zeigt Grosser, der die kulturelle Seite von Software erforscht und Kunst an der Universität Illinois lehrt, wie sehr die durch soziale Netzwerke in den Alltag getragene Metrik unsere Gesellschaft prägt. Das Tool ist Teil und Ausdruck einer wachsenden Bewegung, die die psychologischen Tricks der Internetdienste entlarvt - und danach fragt, ob Konsumenten nicht auch anders können: ohne ständige Ablenkung. Ohne impulsgesteuerte Klicks. Und ohne die Gier nach dem nächsten Update oder mehr Likes.

Politiker und Pädagogen, Intellektuelle und Investoren sowie Entwickler wenden sich gegen die Technologiebranche. Ehrfurcht ist in Empörung umgeschlagen, die Begeisterung über die Möglichkeiten des Internets weicht der Besorgnis. Der Vorwurf: Die Internetdienste richten die Menschen zu Junkies ab. Sean Parker, der um die Jahrtausendwende die Musiktauschbörse Napster gründete und 2004 als beratender Investor bei Facebook anheuerte, legte kürzlich eine Beichte ab: "Wie schaffen wir es, so viel von deiner Zeit und Aufmerksamkeit abzuzweigen wie möglich?" Diese Frage habe sie damals bei Facebook angetrieben. Und sie treibt Facebook auch heute noch an, Tag für Tag: Vor Kurzem kündigte der Konzern an, Beiträge von Freunden im News Feed stärker hervorzuheben - vor allem dann, wenn der Algorithmus viele Kommentare, Shares und Likes für einen Post prognostiziert. Nur Gott wisse, so Parker, was sie mit dieser Steuerung in den Hirnen von Kindern angerichtet hätten. Auch Apple wurde zu Beginn des Jahres von zwei Investoren aufgefordert, Kinder besser vor dem exzessiven Gebrauch ihrer iPhones zu schützen. Es wird eng für die Konzerne: Die Grundlage ihres bislang so erfolgreich laufenden Geschäfts wird unter Generalverdacht gestellt.

Die goldene Regel: Mach es einfach!

Der Psychologe Brian Fogg ist in den Neunzigerjahren als einer der ersten Forscher der Frage nachgegangen, wie sich das menschliche Verhalten durch Maschinen manipulieren lässt. Heute leitet er das Stanford Persuasive Technology Lab und ist zum wichtigsten Lehrmeister für all jene geworden, die Apps mit Klebeeffekt entwickeln: Apps, die um Aufmerksamkeit heischen, Nutzer zum Verweilen einladen, zum Klicken und Scrollen verführen. Denn je besser es einem App-Designer gelingt, Leute an sein Produkt zu binden, desto mehr Daten lassen sich abschöpfen. Desto ausführlicher lernen sie die Bedürfnisse der Menschen kennen. Und desto mehr können sie für zunehmend perfekt platzierte, personalisierte Werbung auf ihren Internetseiten verlangen.

Viele von Foggs Schülern haben im Silicon Valley Karriere gemacht, einige sind dabei sehr reich geworden. Drei Bedingungen, lehrt Fogg, hat eine App, ein soziales Netzwerk, eine Maschine zu erfüllen: Sie muss die Menschen zu einer Handlung motivieren, diese möglichst bequem machen und schließlich einen Auslöser liefern. Die Messengerfunktion bei Facebook illustriert diesen Dreiklang idealtypisch: Sie motiviert Nutzer, andere Nutzer zu kontaktieren. Sie erleichtert es, Personen aus dem Freundeskreis gezielt anzusteuern - und der rote Button, der neue Nachrichten anzeigt, lotst einen in den Chat wie ein Exit-Schild zum Notausgang.

Im Schnitt greifen Nutzer 76 Mal am Tag zum Smartphone

Immer neue Dienste drängen in die App-Stores, viele werden heruntergeladen, die meisten schon nach wenigen Tagen nicht mehr genutzt. Sie alle ringen um Aufmerksamkeit. Die Dienste, denen es gelingt, Menschen an sich zu binden, beherrschen die wichtigste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...