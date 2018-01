Du hast eine Aktie gekauft. Die Aktie ist gestiegen.



Ok, was jetzt?



Wenn man theoretisch darüber nachdenkt, scheint das kein großes Problem zu sein. Wenn eine Aktie gestiegen ist, bedeutet das, dass du Geld verdient hast, was letztendlich das ist, was wir wollen, oder?



Aber wenn wir tatsächlich sehen, dass die Aktie im Portfolio ein ?Plus? neben sich hat, kann es plötzlich wie eine ganz andere Sache aussehen. Wird dieser Gewinn plötzlich verschwinden? Solltest du so schnell wie möglich verkaufen, um sicherzustellen, dass du den Gewinn auch behältst?



Das Problem kann sich noch verschlimmern, wenn du das erste Mal +10 % ...

Den vollständigen Artikel lesen ...