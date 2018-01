Eine neue Regierung "muss eine SPD-Regierung sein", sagt Parteichef Martin Schulz in Bonn. Seine Rede auf dem Parteitag ist kämpferisch, der Applaus am Ende eher verhalten. Die wichtigsten Aussagen.

SPD-Chef Martin Schulz hat auf dem SPD-Parteitag in Bonn eindringlich für Verhandlungen mit der Union über eine Große Koalition geworben. Es wäre "fahrlässig, diese Chance nicht zu ergreifen", rief er am Sonntag den knapp 600 Delegierten in einer kämpferischen Rede zu. "Wir entscheiden heute letztlich auch darüber, welchen Weg unser Land und Europa gehen." Die Partei müsse "ohne Angst, ohne Scheu" Verantwortung übernehmen. "Ich bin davon überzeugt, dass der mutige Weg der richtige ist." Für seine Rede erhielt Schulz nur verhaltenen Beifall von lediglich einer Minute.

Für den Fall von formellen Gesprächen mit der Union versprach Schulz weitere Verhandlungserfolge der SPD. Unter anderem in der Gesundheitspolitik seien Ergänzungen des Sondierungspapiers nötig. "Wir werden konkrete Maßnahmen zum Abbau der Zwei-Klassen-Medizin verlangen - und wir werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...