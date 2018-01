ERFURT (dpa-AFX) - Der bisherige Hauptsponsor Deutsche Kreditbank (DKB) beendet nach 15 Jahren zum 30. Juni die Partnerschaft mit der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft DESG. "Es war eine sehr vertrauensvolle Partnerschaft. Wir haben diese Zusammenarbeit hoch geschätzt", bedauerte die DESG-Präsidentin Stephanie Teeuwen am Randes des Weltcups in Erfurt. "Aber eine solche Entscheidung muss man akzeptieren", sagte sie am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Wie die Finanzlücke im Budget des Verbandes gestopft werden kann, wollte die Präsidentin noch nicht öffentlich machen. "Wir wollen die Gespräche mit potenziellen Interessenten damit nicht gefährden", sagte Teeuwen./fth/DP/he

