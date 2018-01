Wenn ständig das Handy klingeln könnte oder dienstliche Mails auflaufen, können Arbeitnehmer nicht gut abschalten. Ein wissenschaftliches Projekt zeigt auf, wie Erreichbarkeit im Job geregelt werden sollte.

Wer für seinen Job ständig erreichbar sein muss, ist gestresster. So lautet das wenig überraschende Ergebnis einer Studie der Universität Freiburg in Zusammenarbeit mit dem Institut für sozialwissenschaftliche Forschung in München. Die Forscher haben jedoch genau verglichen, welche Aspekte der arbeitsbezogenen Erreichbarkeit für erhöhte Belastung sorgen - und wie man diese reduzieren kann. Eine wichtige Rolle spielen demnach individuelle Strategien zur Begrenzung der Erreichbarkeit genauso wie klare Absprachen zwischen Vorgesetzen und Kollegen sowie zwischen Kollegen.

Befragt wurden 207 Beschäftigte aus fünf IT-Dienstleistungsunternehmen. Hinzu kamen qualitative Interviews und Workshops sowie eine Online-Befragung. Die befragten Beschäftigten, darunter 38 Prozent Frauen und 62 Prozent Männer, rund 80 Prozent ohne Führungsverantwortung und mehrheitlich zwischen 30 und 50 Jahre alt, haben ausnahmslos eines gemeinsam: Sie besitzen ein Smartphone, drei Viertel von ihnen haben dieses vom Arbeitgeber als Dienstgerät zur Verfügung gestellt bekommen. 91 Prozent der Teilnehmer haben jederzeit ...

