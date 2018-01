Wohin dieses Jahr über Ostern, Christi Himmelfahrt, Pfingsten? Eine kleine Handreichung für kunstsinnige Stadttouristen.

London, Sevilla, Wien und Mannheim - das sind Ihre vier Städtereisen in diesem Jahr. Sicher, Sie können fliegen und fahren, wohin Sie wollen. Aber für Kunstsinnige gibt es 2018 nun mal keine besseren Destinationen.

In London gelingt das perfekte Märzwochenende. Die Tate Modern stellt bis Ostern Porträts und Akte von Amedeo Modigliani (1884-1920) aus, deren Reiz in der eigentümlichen Mischung aus maximaler Distanz und Intimität liegt und in der wissenden, leidgeprüften Melancholie, mit der der Italiener seine meist leicht unproportional gemalten Figuren auszustatten wusste. Ein paar Minuten weiter westlich feiert am 25. Januar nach zweijähriger Renovierung die Hayward Gallery ihren 50. Geburtstag - mit der ersten großen Retrospektive von Andreas Gursky in Großbritannien. Der 63-jährige Fotograf unterläuft und schärft (bis 22. April) mit seinen elektronisch bearbeiteten Riesenformaten den Dokumentarcharakter des Mediums - und verleiht Phänomenen der Moderne, Riegelbauten, Techno-Tempeln, Börsensälen, Boxengassen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...