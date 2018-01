KÖLN (dpa-AFX) - Der lange Zeit auf Themen wie Kochen und Reisen spezialisierte Fernsehsender Vox strebt nach einer neuen Bedeutung in der deutschen Medienlandschaft. "In den letzten fünf Jahren haben wir intensiv daran gearbeitet, uns breiter zu machen - und auch ein bisschen größer", sagte Geschäftsführer Bernd Reichart der Deutschen Presse-Agentur in Köln. "Wir wollen die Relevanz eines eigenen, ganzheitlichen Entertainment-Senders", bekräftigte er. Zuletzt habe man schon neue Gebiete erschlossen - etwa mit der eigenproduzierten Fiction-Serie "Club der roten Bänder" und der Gründer-Show "Die Höhle der Löwen". 2018 mache Vox erste Versuche im Bereich Comedy.

Der Sender, der heute zur RTL -Gruppe gehört, feiert am Donnerstag seinen 25. Geburtstag. Vox startete am 25. Januar 1993 sein Programm./idt/DP/he

