BERLIN/BONN (Dow Jones)--Mit einem kämpferischen Vortrag hat SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles auf dem SPD-Sonderparteitag für Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU plädiert. Sie warnte in ihrer kurzen, frei gehaltenen Rede davor, gegen eine große Koalition zu stimmen und damit de facto für Neuwahlen. "Die Bürgerinnen und Bürger zeigen uns den Vogel", schrie Nahles in den Sitzungssaal den 600 Delegierten in Bonn entgegen.

Bei Neuwahlen stünde die Partei letztlich mit dem gleichen Programm vor den Wählern und könne nicht hoffen, dass das goutiert werde, regte sich Nahles auf. "Ich will und möchte keine Neuwahlen. Ich habe Angst vor den Fragen der Bürgerinnen und Bürger", rief sie unter lautem Jubel.

Sie warnte gleichzeitig davor, dass eine Renaissance der Partei in der Opposition alles andere als eine ausgemachte Sache sei. Die SPD hatte nach den Jahren unter einer schwarz-gelben Koalition bei der Bundestagswahl 2013 ihr Ergebnis um nicht einmal 3 Prozentpunkte steigern können.

Die Fraktionsvorsitzende räumte aber ein, dass sich die Partei in einer schwierigen Lage befinde, an der sie aber allein die Schuld trage. Das habe nichts mit "der Merkel und dem blöden Dobrindt" zu tun, meinte sie. Bisher, so Nahles, habe die SPD nicht von dem in den Sondierungen Erreichten in der Gunst der Wähler profitieren, ihr Profil nicht schärfen können. "Wir haben auch kommunikative Fehler gemacht", erklärte sie selbstkritisch.

Parteichef Martin Schulz war es zuvor in seiner einstündigen Rede nicht gelungen, bei den Befürwortern der großen Koalition für lauten Beifall und Jubel zu sorgen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2018 09:05 ET (14:05 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.