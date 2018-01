Berlin (ots) - Die Chefin von Nestlé Deutschland, Béatrice Guillaume-Grabisch, will mit der neuen Bundesregierung Gespräche über die freiwillige Einführung einer Nährwertampel führen. "Wir wollen es den Verbrauchern leichter machen, Informationen aufzunehmen", sagte Guillaume-Grabisch dem Tagesspiegel (Montagausgabe).



