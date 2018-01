Nächste Treppenstufe im DAX: Allzeithoch

Original abrufbar unter Trading-Treff.de bezieht sich auf den DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900).

Die neue Woche dürfte wesentlich spannender beginnen, als wir es vor einer Woche erwarten konnten. Denn rückblickend war der vergangene Montag ohne Wall Street eher lustlos. Erst später nahm die Handelswoche im DAX an Fahrt auf und wurde vor allem für Anleger wieder attraktiv. Wir näherten uns sogar erneut dem Allzeithoch an - mit Rückenwind aus den USA versteht sich. Doch dazu gleich ein paar Worte mehr, bevor ich zum Ausblick auf die kommende Handelswoche komme.

Rückblick auf die Börsenwoche

Der Rückblick auf die Handelswoche kann recht kurz erfolgen. Die Woche begann ohne Impulse der Wall Street, da dort am Montag ein Feiertag war. Erwartungsgemäß bewegte sich der DAX sehr zäh und nicht nachhaltig. Im Hoch stand die 13.250 zu Buche, welche uns schon mehrfach beschäftigte. Der Dienstag konnte eingangs glänzen und lockte an dieser Marke entsprechende Ausbruchstrader in den Markt:

Bestimmung des Ausbruchslevels im DAX

Nachhaltig war der Ausbruch nicht, denn wie ein Boomerang kam der Markt wenig später zurück und schloss recht genau an der Ausbruchsmarke. Man nennt dies auch Reversal. Einmal mehr war der "Wind" dazu an der Wall Street zu spüren. Nach deren Feiertag lagen die Futures sehr weit im Plus und forderten die Bären heraus. Sie nutzten die Chance in Verbindung mit dem GAP-close auch, um das gesamte Tagesplus abzuverkaufen - hier noch einmal nachträglich dargestellt (aus meinem Facebook-Kanal):

Damit hieß es für den DAX: zurück unter die Ausbruchsmarke, die am Mittwoch dann nur noch das Tageshoch bilden konnte, aber keine Unterstützung war.

An der Wall Street wurde diese kleine Korrektur zum Anlass für neue Käufe genommen. Die Rally lief somit weiter und übersprang erneut die 26.000 Punkte-Marke. Zeitlich benötigte der Dow Jones übrigens zwischen 25.000 und 26.000 keine 10 Tage, wo er doch noch von der 24.000 auf die 25.000 mehr als 20 Tage brauchte. Auch das war "damals" schon eine Glanzleistung!

