Werbeangebote für Tagesgeldkonten haben meist nicht lange Bestand. Eine Auswertung der FMH-Finanzberatung für das Handelsblatt zeigt, wo Sparer langfristig mit guten Konditionen rechnen können.

Wenn Banken neue Kunden für Tagesgeldkonten gewinnen wollen, werben sie gerne mit besonders guten Konditionen. Von hohen Zinsen kann zwar seit Jahren keine Rede mehr sein, egal bei welchem Institut. Zu Werbezwecken versprechen viele Banken ihren Neukunden aber Zinssätze, die immerhin über denen der Konkurrenz liegen.

Sparer sollten bei solchen Angeboten vorsichtig sein, sagt Max Herbst, Chef der Finanzberatung FMH. Die Zinssätze für Tagesgeld können sich nämlich rasch ändern. Sonderangebote sind in der Regel nur für wenige Monate garantiert, danach sinken die Zinsen wieder. "Man sollte für sein Tagesgeldkonto eine Bank wählen, die langfristig überdurchschnittlich hohe Zinsen bietet", rät Herbst deshalb.

FMH hat für das Handelsblatt ausgewertet, welche Institute im vergangenen Jahr am häufigsten die höchsten Zinsen boten. Ergebnis: Bei der Renault Bank waren Sparer 2017 an der besten Adresse. Die Onlinebank ist ein Ableger der französischen RCI Banque, die zum Autohersteller Renault gehört. Das Institut war im vergangenen Jahr bei den Neukunden-Konditionen in jeder Woche unter den Top drei, meist sogar auf Platz eins. Zuletzt bekamen neue Kunden dort für Tagesgeld 0,7 Prozent Zinsen pro Jahr. Der Zinssatz ist allerdings nur für drei Monate garantiert.

FMH hat insgesamt 600 Banken analysiert, die auf dem deutschen Markt aktiv sind. Nur 40 Institute boten überhaupt mehr als 0,1 Prozent Zinsen für Tagesgeld, darunter viele ausländische Geldhäuser. Entsprechend finden sich im FMH-Ranking kaum Banken aus Deutschland.

Viele deutsche Sparer betrachten ausländische Banken mit Skepsis. Dafür gibt es allerdings nicht immer einen Grund, sagt Ralf Scherfling von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. "Banken mit ungewohnten Namen sind nicht automatisch weniger vertrauenswürdig", betont er. Die Frage ist, welcher Einlagensicherung die Institute unterliegen.

Bei der Renault Bank ist es die gesetzliche Einlagensicherung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...