Am Abend nach dem SPD-Sonderparteitag gastiert der gerade nochmal davongekommene Parteichef Martin Schulz in Anne Wills ARD-Talkshow. Das war so aufregend wie langgezogene Interview-Analysen nach Live-Fußballspielen.

Wie immer man zu einer möglichen weiteren Groko-Bundesregierung steht: Der SPD-Sonderparteitag am Sonntag war bis zur Bekanntgabe des knappen Ergebnisses am Nachmittag hochspannend. So spannend sogar, dass es selbst den Reportern, die im öffentlich-rechtlichen Sender Phoenix live berichteten, die Sprache verschlug. Dabei reden Fernsehreporter eigentlich pausenlos.

Was immer man von Martin Schulz hält, der seit fast exakt einem Jahr die SPD anführt und seither viele überwiegend abschüssige Achterbahnfahrten mitgemacht hat: Respekt verdient, dass er schon am Freitag seine Teilnahme an Anne Wills Sonntags-Talkshow angekündigt hat und nach dem sichtlich kräftezehrenden Parteitag in Bonn tatsächlich im Berliner Studio saß.

Spannend war die Sendung allerdings nicht mehr. Sie erinnerte an die breit ausgedehnte Nachberichterstattung zu Live-Fußballspielen, in der alle geduldig erklären, dass sie ihre Leistung abgerufen haben (oder es wenigstens nächstes Mal wieder tun wollen) und Wiederholungen der besten Spielszenen noch das Interessanteste sind.

"Herr Schulz, was haben Sie während der Auszählung gedacht?", lautete Anne Wills erste Frage. Wenig später fragte sie nach der Bedeutung einer Schulterzuck-Geste Schulz' gegenüber Andrea Nahles, die sie während des Parteitags beobachtet habe. Diese Geste habe mit irgendeiner konkreten Frage zu tun gehabt, an die er sich aber nicht mehr genau erinnere, sagte Schulz.

Ansonsten rief der authentisch ...

