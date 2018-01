Nur noch 15 Monate bis zum Brexit, und die Londoner City wird langsam nervös. Der Lobbyverband Afme warnt vor fünf Brexit-Risiken für die Finanzstabilität.

Der Brexit könnte die Finanzstabilität in der EU gefährden, wenn die Verhandlungen in Brüssel nicht bald vorankommen. Davor warnt die in London ansässige Vereinigung für Finanzmärkte in Europa (Afme). Der Lobbyverband beklagt die anhaltende Unsicherheit und fordert eine verbindliche Ansage für die Zeit nach dem Austrittsdatum am 29. März 2019.

"Es ist unerlässlich, dass es so schnell wie möglich eine Einigung auf eine Übergangsperiode gibt", sagte Afme-Chef Simon Lewis am Montag. Die britische Regierung würde die Übergangsperiode gern bis März beschließen, um Planungssicherheit für die Unternehmen zu schaffen. Der EU-Fahrplan sieht einen Zeitraum bis Oktober vor. In der Übergangsperiode würden alle Binnenmarktregeln erst einmal weiter gelten - voraussichtlich bis mindestens Ende 2020.

In einem am Montag veröffentlichten Papier listet die Afme fünf Risiken auf, die im Fall eines ungeordneten Brexits drohen. Diese ungeklärten Fragen müssten in der bevorstehenden zweiten Phase der Austrittsverhandlungen unbedingt beantwortet werden, heißt es in dem Papier des Lobbyverbands.

1. Datenaustausch: Wenn der Austausch von Bankdaten nach dem Brexit eingeschränkt wird, würde dies grenzüberschreitende Geschäfte beeinträchtigen. Viele Finanzdaten europäischer Kunden befinden sich auf Servern im Königreich. Der Austausch müsste weiterhin gewährleistet sein, sonst drohten erhebliche Marktstörungen, schreibt die Afme.

2. Vertragssicherheit: Millionen von Verträgen ...

