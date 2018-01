Erkunden Sie die reichhaltigen Möglichkeiten auf Asiens führender kontinentaler Handelsmesse für Frischobst und -gemüse, Asia Fruit Logistica, die vom 5.-7. September 2018, in dem AsiaWorld-Expo Center, in Hongkong stattfindet. Letztes Jahr nahmen mehr als 13.000 hochqualifizierte Besucher aus 76 Ländern an der Asia Fruit Logistica teil. Weit über drei Viertel dieser...

Den vollständigen Artikel lesen ...