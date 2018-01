Der Haushaltsstillstand in den USA lähmt auch die Börsen in Asien. Die Werte rutschen zum Wochenstart ins Minus. Laut Experten hatten die Märkte den Shutdown nicht erwartet.

Der Haushaltsstreit zwischen Demokraten und Republikanern in den USA hat zum Wochenauftakt auch die Anleger an den Börsen in Japan verunsichert. Der japanische Leitindex Nikkei notierte am Montag im Vormittagshandel 0,15 Prozent tiefer bei 23.772 Zählern. Der breiter aufgestellte Topix gab 0,1 Prozent ab auf 1887 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...