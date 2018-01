BERLIN (dpa-AFX) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich gegen Forderungen der SPD für die Koalitionsverhandlungen zum Arbeitsmarkt gewandt. "Ich rate uns sehr, auf diesen falschen Weg nicht einzuschwenken", sagte er am Sonntagabend nach Sitzungen der CDU-Spitzengremien in Berlin. Die SPD will erreichen, dass grundlose Befristungen von Arbeitsverhältnissen abgeschafft werden.

Kretschmer verwies auf den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der von der SPD als Vorbild und Modernisierer gesehen werde. "Der schafft gerade diese Dinge ab, die jetzt hier gefordert werden. Und zwar deswegen, weil sie zu hoher Verkrustung am Arbeitsmarkt und zu einer hohen Jugendarbeitslosigkeit geführt haben."

Der CDU-Politiker rechnet mit schwierigen Gesprächen, die jedoch nicht mehr lange dauern sollten. "Wir hoffen, dass wir zu einem positiven Ergebnis kommen. Aber es werden sicherlich harte und anstrengende Verhandlungen."/bk/sam/DP/zb

