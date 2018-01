FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau' zu Ergebnis des SPD-Parteitags:

"Endlich hat sich die SPD entschieden. Sie kann mit der Union über eine neue große Koalition verhandeln. Das Hin und Her ist vorerst vorbei. Bleibt zu hoffen, dass die Sozialdemokraten nun stärker über Inhalte diskutieren und weniger über die Frage: regieren oder regenerieren, große Koalition oder Opposition? Bei dieser Auseinandersetzung haben die Sozialdemokraten sicher die Debattenkultur in der Partei und darüber hinaus belebt. Viele erinnerten aber mit der Entweder-oder-Haltung an die Streitereien in der sozialdemokratischen Geschichte, an deren Ende sich gar Teile der Partei abspalteten. Profitiert hat davon immer der politische Gegner. Bei manch einem aktuellen Beitrag hatte man den Eindruck, dass der Parteivorsitzende inzwischen ein Kontrahent ist. Der politische Gegner heißt aber nicht Martin Schulz. Die politische Gefahr ist der Rechtspopulismus, das Erstarken von Nationalismus und Rassismus."/al/DP/he

