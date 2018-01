MAINZ (dpa-AFX) - 'Allgemeine Zeitung' zu US-Haushaltsstreit:

Pünktlich zu Trumps einjährigem Dienstjubiläum geht in den USA nichts mehr. Shutdown - Stillstand. Und was macht der Präsident? Er twittert. Und gibt die Schuld an dem Desaster allein dem politischen Gegner. Trump wirft den Demokraten vor, sie hätten mit Leichtigkeit eine Lösung finden können, wollten aber seiner Ansicht nach lieber Shutdown-Politik spielen. Doch geht es wirklich um politische Spielchen? Das Zackern um einen Kompromiss einer Zwischenfinanzierung für den Haushalt verdeutlicht wohl eher, wie tief die Gräben zwischen Republikanern und Demokraten innerhalb eines Jahres geworden sind./al/DP/zb

AXC0019 2018-01-22/05:35