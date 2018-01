KIEL (dpa-AFX) - Nach dem Ja der SPD rechnet Parteivize Ralf Stegner mit harten Koalitionsverhandlungen mit der Union. "Da wollen wir noch einiges erreichen", sagte Stegner der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe um ein Ergebnis, dem die SPD-Mitglieder "dann auch zustimmen können". Deutlichen Nachbesserungsbedarf gebe es noch beim Familiennachzug für Flüchtlinge, bei der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen und beim Thema Ausstieg aus der Zwei-Klassen-Medizin. "Die Union wird sich bewegen müssen, sonst wird es am Ende keine Koalition geben", sagte Stegner. Vier Monate nach der Bundestagswahl hatte die SPD am Sonntag in Bonn den Weg zu Verhandlungen mit der Union über eine neue große Koalition auf Bundesebene frei gemacht./akl/DP/zb

