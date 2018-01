BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles hat zu hochgesteckte Erwartungen an die Koalitionsverhandlungen mit der Union gedämpft. "Wir haben einen klaren Auftrag, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen, und wir haben sehr klare Positionen, die wir da mitnehmen sollen", sagte Nahles am Sonntagabend im dem ZDF-"heute journal". "Da werden wir uns reinwerfen, gute Ergebnisse rausholen", versicherte die Fraktionschefin.

Zugleich räumte sie ein: "Aber bei Verhandlungen ist es eben auch so, dass wir 100 Prozent am Ende wahrscheinlich nicht haben. Aber so viel wie möglich - das ist mein Ehrgeiz." Nach dem knappen Votum des SPD-Sonderparteitages am Sonntag in Bonn für Koalitionsverhandlungen mit der Union wollen beide Seiten schnell Gespräche über eine Regierungsbildung aufnehmen./bi/DP/zb

