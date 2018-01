MAINZ (dpa-AFX) - Der rheinland-pfälzische SPD-Landesvorsitzende Roger Lewentz hat von der Union klare Kompromissbereitschaft bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen gefordert. "Da muss noch 'ne gute Schippe draufgelegt werden", sagte Lewentz der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Es muss noch zu weiteren Veränderungen kommen können." Das müssten die Verhandlungspartner begreifen. "Wir haben jetzt den nächsten Schritt eingeleitet. Dann wollen wir hoffen, dass diese Signale in Berlin auch sehr gut verstanden werden." Auf dem SPD-Parteitag in Bonn hatten am Sonntag 56,4 Prozent von 642 Delegierten und Vorstandsmitgliedern nach kontroverser Debatte für Koalitionsverhandlungen mit der Union gestimmt./vr/DP/zb

