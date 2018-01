Pulse Electronics Corporation gab heute die Übernahme der in Österreich ansässigen Egston Holdings bekannt, einem führenden europäischen Anbieter für Induktive Bauelemente und Kabelsysteme für die Märkte Elektrofahrzeuge (EV), Automotive, Industrie und Power Magnetics.

Egston, mit einem Umsatz von ca. 87 Millionen USD im Jahr 2017, sechs Standorten in Österreich, Tschechien, China und Indien, sowie weltweit 1.400 Mitarbeitern, ergänzt diverse Wachstumssegmente von Pulse, einschließlich Elektrifizierung im Bereich Mobility, Autonomes Fahren, Industrie 4.0, IoT-Anwendungen und Smart Grid Applikationen. Egstons starke globale Präsenz und seine führende Stellung bei Induktiven Bauelementen und Kabelsystemen wird es Pulse ermöglichen, wichtige Kundenlösungen in den Märkten für Kommunikation, Power Magnetics und drahtlose Antennen sowie in den Bereichen Smart Grid, Industrie und Sondermaschinen anzubieten.

"Die Übernahme von Egston, einem führenden Anbieter für Induktive Bauelemente und Kabelsysteme für die Elektronik-, Energieverteilungs-, Automobil- und Sondermaschinenindustrie, erweitert Pulse's High-Tech-Produktangebot in den Wachstumsmärkten, die wir bereits bedienen", sagt Mark Twaalfhoven, CEO von Pulse Elektronics. "Wir heißen Egston's talentierte Organisation bei Pulse willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit, um das beeindruckende Wachstum und die operative Performance von Pulse zu erweitern."

Egston wird als eigenständige Business Unit von Pulse agieren, und zwar als "Egston a Pulse Electronics Company". Der CEO von Egston Frank Wolfinger wird die Business Unit als General Manager weiterführen. Pulse wird die Marke Egston aufrechterhalten und ihre gesamte Produktlinie weiterführen, um alle bestehenden Kunden weiterhin bedienen zu können.

"Wir sind sehr begeistert, der Pulse Electronics-Familie beizutreten und freuen uns, unsere globale Präsenz zu erweitern und auszubauen. Dies ermöglicht uns, unsere treuen Kunden besser bedienen und gleichzeitig in neue Märkte und Produkte vordringen zu können", sagt Frank Wolfinger. "Wir sind zuversichtlich, dass diese Transaktion als Sprungbrett zur Fortsetzung des starken Wachstums der Egston a Pulse Electronics Company dienen wird."

Ich freue mich, dass Egston Teil von Pulse Electronics wird ", sagt Walter Wunderer, Inhaber der Egston Group. "Pulse hat die finanziellen Mittel, um das Wachstum von Egston weiter voranzutreiben, und die Integration in Pulse wird die Weiterentwicklung der Egston a Pulse Electronics Company beschleunigen."

Pulse Electronics Jahresergebnis 2017

Darüber hinaus gab Pulse heute das untestierte Ergebnis für das Geschäftsjahr 2017 bekannt. Zu den wichtigsten Höhepunkten des Jahres zählen:

Die Umsätze sind im Berichtszeitraum bis zum 29. Dezember 2017 um 10,1% auf USD 315,0 Mio. gegenüber USD 286,0 Mio. im Berichtszeitraum bis zum 30. Dezember 2016 gestiegen.

Das Nettoergebnis erhöhte sich Berichtszeitraum bis zum 29. Dezember 2017 auf USD 34,6 Mio. gegenüber einem Verlust von USD 13,9 Mio. im Berichtszeitraum bis zum 30. Dezember 2016.

Das bereinigte EBITDA erhöhte sich auf USD 45,1 Millionen oder 14,3% des Umsatzes im Berichtszeitraum bis zum 29. Dezember 2017 gegenüber USD 34,2 Millionen oder 12,0% des Umsatzes für den Berichtszeitraum bis zum 30. Dezember 2016.

Herr Twaalfhoven erläuterte: "2017 war ein Jahr des Wachstums für Pulse, was sich in unserem zweistelligen Wachstum seit 2016, unserem positiven Nettoergebnis und Cashflow sowie unserem beachtlichen organischen Wachstum bei Umsatz und bereinigtem EBITDA widerspiegelt. Unser Fokus auf EV, Autonomes Fahren und Smart Grids hat den Lieferumfang unserer Produkte erhöht und hat zu einigen wichtigen Großkunden geführt, darunter einen neuen Auftrag zur Lieferung von Produkten für EV-Fahrzeuge an ein führendes EV-Unternehmen in den USA. Wir sind zuversichtlich, dass unsere gezielten Investitionen in Forschung und Entwicklung und das erfolgreiche Design-In mehrerer neuer Projekte in den nächsten Jahren zu einem nachhaltigen Wachstum führen wird. Wir freuen uns darauf, in 2018 diese Dynamik durch die Einführung zahlreicher neuer Produkte zu beschleunigen und unseren führende Position in den von uns bedienten Märkten fortzusetzen.

Über Pulse Elektronics

Pulse Electronics ist eine Portfolio-Beteiligung mehrerer Gesellschaften diverser Investmentfonds, verwaltet durch Oaktree Capital Management LP, einem führenden globalen Investmentmanager, spezialisert auf alternative Investments mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mrd. USD zum 30. September 2017. Pulse Electronics ist ein führender Anbieter elektronischer Bauelemente, die Kunden durch Bereitstellung der notwendigen technischen Lösungen helfen, das nächste große Produkt zu bauen. Pulse Electronics hat eine lange Tradition bei Innovationen bei Antennen, Induktiven Bauelementen und Steckersystemen sowie die Fähigkeit, schnell in qualitativ hochwertige Massenproduktion überzugehen. Das Unternehmen bedient die drahtlose und drahtgebundene Kommunikationsindustrie, die Energieverwaltungsindustrie, die Militär-/Luftfahrtindustrie sowie die Automobilindustrie. Pulse Electronics ist ein aktives Mitglied der IEEE, SFF, OIF, HDBaseT-Allianz, CommNexus, NFC Forum, MoCA und IWPC. Besuchen Sie die Pulse Electronics Website unter www.pulseelectronics.com.

